Tingkatkan Hormon Endorfin dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis hormon tubuh yang harus Anda ketahui. Salah satunya ialah hormon endorfin.

Apa itu hormon endorfin? Hormon endorfin ialah merupakan hormon kebahagiaan karena bisa membuat Anda merasa senang dan bahagia.

Ada orang yang bahagia memiliki mobil dan rumah mewah, tetapi mudah depresi karena harus menanggung cicilan.

Jika kondisi ini telah menyerang, kamu segara mencari obatnya.

Alih-alih mengonsumsi obat-obatan kimia berbahaya, kamu bisa menggunakan bahan alami untuk mendongkrak hormon bahagia.

Untuk meningkatkan hormon endorfin tersebut, kamu bisa mengonsumsi beberapa makanan ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cokelat hitam

Dark chocolate penuh dengan zat antioksidan. Ini bisa meningkatkan suasana hati secara alami.