Tingkatkan Kadar Hemoglobin dengan Mengonsumsi 4 Minuman Ini

jpnn.com, JAKARTA - KADAR hemoglobin yang rendah bisa membuat Anda terserang anemia.

Zat besi digunakan oleh tubuh untuk membuat hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dalam tubuh dan memberi warna merah pada darah.

Kekurangan zat besi menyebabkan berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah, dan dikenal sebagai anemia defisiensi besi.

Beberapa tanda umum defisiensi zat besi meliputi kelelahan terus-menerus, sesak napas, nyeri di dada, dan kulit pucat, dan masih banyak lagi.

Selain mengandalkan suplemen untuk mengatasi defisiensi zat besi, Anda juga bisa mencari bahan-bahan yang kaya zat besi di dapur.

Anda bisa menggunakan buah-buahan dan sayuran musiman untuk membuat jus dan minuman lain untuk meningkatkan kadar hemoglobin.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Jus amla

Gooseberry India merupakan sumber vitamin C yang sangat baik.