Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tingkatkan Kelancaran Penyeberangan Jelang Nataru, ASDP Operasikan Layanan Kapal Express

Minggu, 30 November 2025 – 21:00 WIB
Tingkatkan Kelancaran Penyeberangan Jelang Nataru, ASDP Operasikan Layanan Kapal Express - JPNN.COM
Dokumentasi - Sejumlah kendaraan roda empat keluar dari kapal penyeberangan feri. ANTARA/HO-Humas ASDP

jpnn.com, MERAK-BAKAUHENI - PT ASDP Indonesia Ferry terus memperkuat kesiapan pelayanan di lintasan Merak–Bakauheni menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Tahun ini, penguatan layanan direalisasikan melalui pengoperasian layanan kapal Express II, yang membuat layanan Express kini dilayani melalui dua dermaga di Merak dan Bakauheni.

Persiapan pengoperasian Express II dilakukan melalui inspeksi lapangan dan koordinasi intensif di Dermaga 1 bersama BPTD, KSOP, INFA, GAPASDAP, operator kapal, serta manajemen ASDP Regional 2 dan Cabang Merak - Cabang Bakauheni.

Baca Juga:

Sinergi lintas pemangku kepentingan tersebut memastikan operasional layanan Express di dua dermaga dapat berjalan optimal sejak hari pertama.

Direktur Operasional dan Transformasi, Rio Lasse, menegaskan layanan Express II merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sistem layanan.

“Pengoperasian layanan Express melalui dua Dermaga bukan hanya penambahan fasilitas. Ini adalah penyempurnaan tata kelola operasional secara menyeluruh agar ritme perjalanan lebih stabil, cepat, dan nyaman, terutama pada periode Nataru," ujar Rio.

Baca Juga:

Rio menjelaskan penataan ulang alur kendaraan dan penumpang, serta integrasi sistem check-in digital, menjadi kunci untuk memperlancar pergerakan kendaraan dan meminimalkan waktu tunggu.

Dengan tambahan dermaga layanan Express, frekuensi kapal meningkat, kapasitas muat lebih besar, dan pengguna jasa kini memiliki pilihan jadwal yang lebih fleksibel.

Layanan ini resmi go live pada Senin (1/12), menandai tahap penting dalam transformasi ASDP untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  ASDP Indonesia Ferry  Nataru  Libur Nataru  ASDP Indonesia 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp