Tingkatkan Kenyamanan, Indodana PayLater Hadir di Seluruh Gerai KFC

jpnn.com, JAKARTA - Indodana PayLater sebagai layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi tersedia di seluruh gerai KFC Indonesia dan aplikasi KFCKU.

Direktur VII KFC Indonesia Dio May Avico mengatakan sinergi ini menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih modern, cepat, dan fleksibel bagi pelanggan sekaligus memperkuat transformasi digital KFC Indonesia dan akses masyarakat terhadap solusi keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Kolaborasi antara Indodana PayLater dan KFC Indonesia hadir untuk menjawab meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap layanan transaksi digital yang cepat, praktis, dan seamless, terutama di industri makanan dan minuman yang menuntut efisiensi pada proses pemesanan.

"Melalui integrasi Indodana PayLater di seluruh gerai KFC dan aplikasi KFCKU, pelanggan kini dapat menikmati menu KFC dengan pembayaran yang lebih fleksibel, sehingga pengalaman bertransaksi menjadi lebih nyaman dan tanpa hambatan," kata Avico.

Dia menambahkan KFC Indonesia selalu berupaya memahami kebutuhan pelanggan dan memastikan mereka mendapatkan pengalaman terbaik sejak melakukan pemesanan hingga menyelesaikan pembayaran.

"Hadirnya Indodana PayLater membantu kami menyediakan opsi pembayaran yang relevan dengan perilaku konsumen masa kini, yang cepat, digital, dan tanpa hambatan, sekaligus selaras dengan roadmap transformasi digital KFC untuk menghadirkan pengalaman yang semakin modern dan nyaman bagi seluruh pelanggan," tutur Avico.

Ke depan, Indodana PayLater maupun KFC Indonesia meyakini pembayaran digital akan memainkan peran krusial dalam pertumbuhan industri F&B di Indonesia.

Kolaborasi ini bukan hanya menjadi peluncuran layanan baru, tetapi langkah awal untuk membuka peluang inovasi berikutnya yang berfokus pada peningkatan kenyamanan pelanggan serta perluasan ekosistem transaksi nontunai yang aman, bertanggung jawab, dan inklusif.