Tingkatkan Kenyamanan Pasien, RS Mata JEC Menteng Hadirkan Inovasi CoZi LASIK

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, kacamata dan lensa kontak memang membantu penglihatan, tetapi tidak selalu praktis untuk gaya hidup aktif.

Kacamata dapat berkabut saat memakai masker, mengganggu saat berolahraga, sementara lensa kontak membutuhkan perawatan rutin.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, JEC Eye Hospitals and Clinics melalui RS Mata JEC @ Menteng menghadirkan CoZi LASIK.

Dokter Spesialis Mata RS Mata JEC @ Menteng dr. Devina Nur Annisa, Sp.M (K) mengatakan CoZi LASIK adalah solusi koreksi refraksi modern yang menggabungkan pemeriksaan komprehensif, teknologi laser presisi, serta pendekatan yang berorientasi pada kenyamanan dan keamanan pasien.

“Materi ini juga menjadi bagian dari komitmen JEC Eye Hospitals and Clinics dalam meningkatkan edukasi masyarakat mengenai LASIK modern,” ujar dr. Devina, Kamis (19/6).

LASIK atau Laser-Assisted In Situ Keratomileusis merupakan prosedur bedah refraktif dengan teknologi laser excimer untuk membentuk kembali kornea, sehingga cahaya dapat difokuskan dengan tepat ke retina.

Dia menjelaskan prosedur ini bertujuan membantu mengurangi atau membebaskan pasien dari ketergantungan pada kacamata maupun lensa kontak. LASIK dapat menjadi pilihan bagi pasien dengan kelainan refraksi tertentu, termasuk miopia, hiperopia, dan astigmatisme.

Menurut dr. Devina, LASIK hadir sebagai salah satu pilihan koreksi refraksi yang dapat membantu pasien melihat lebih jelas dan beraktivitas lebih bebas.