Tingkatkan Kepercayaan Diri, Siswa SMA 6 Ikuti Pelatihan Public Speaking

jpnn.com, JAKARTA - Program 1Langkah menggelar pelatihan Public Speaking for Youth bagi siswa SMA Negeri 6 Jakarta pada Selasa (10/3/2026).

Kegiatan bertajuk “1Langkah Berani Bicara” ini dirancang untuk membantu para pelajar meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum.

Dalam kegiatan tersebut, 1Langkah menghadirkan presenter televisi Andromeda Mercury sebagai narasumber.

Sosok yang pernah menjadi moderator debat Pemilihan Presiden 2024 itu berbagi pengalaman sekaligus memberikan wawasan tentang pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi generasi muda.

Penggagas program 1Langkah Atta Ul Karim, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendorong pelajar agar terus mengembangkan potensi diri.

Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan kesempatan belajar langsung dari praktisi yang berpengalaman di bidang komunikasi.

"Kami menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya, yaitu Andromeda. Semoga kehadirannya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Atta.

Dia juga menekankan pentingnya semangat belajar yang berkelanjutan bagi generasi muda.