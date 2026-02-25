Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Kesehatan Paru-paru dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:10 WIB
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - PARU-PARU merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Karena udara yang kita hirup semakin tercemar, maka semakin penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan pernapasan kita.

Salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan menambahkan lebih banyak makanan super ke dalam pola makan kita.

Makanan kaya nutrisi ini dikemas dengan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bisa meningkatkan fungsi paru-paru dan membantu mencegah kondisi pernapasan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Jahe

Jahe adalah rempah lain yang mengandung senyawa antiinflamasi.

Minum teh jahe atau menambahkan jahe segar ke dalam makanan Anda bisa membantu mengurangi peradangan pada sistem pernapasan dan meningkatkan fungsi paru-paru.

Selain makanan super ini, ada beberapa perubahan pola makan dan gaya hidup lain yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan paru-paru Anda.

Ada beberapa jenis makanan super yang bisa membantu meningkatkan kesehatan paru-paru dan salah satunya adalah tentu saja kale.

