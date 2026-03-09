Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Tingkatkan Keterampilan Difabel, AdaPundi Salurkan 2 Mesin Jahit

Senin, 09 Maret 2026 – 23:04 WIB
Tingkatkan Keterampilan Difabel, AdaPundi Salurkan 2 Mesin Jahit - JPNN.COM
Adapundi menyalurkan bantuan 2 unit kepada anak-anak difabel Yayasan Sayap Ibu Bintaro pada Kamis (5/3). Foto: Adapundi

jpnn.com, TANGSEL - Adapundi (PT Info Tekno Siaga) kembali melakukan kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan 2 unit mesin jahit dan alat tulis kantor (ATK) kepada anak-anak difabel Yayasan Sayap Ibu Bintaro pada Kamis (5/3).

Kedua mesin jahit itu untuk mendukung pelatihan keterampilan dan kemandirian para difabel.

Kegiatan yang digelar setiap tahunan itu untuk merefleksikan positioning Adapundi sebagai perusahaan fintech yang mengintegrasikan pertumbuhan bisnis dengan dampak sosial.

Baca Juga:

Direktur Utama Adapundi, Achmad Indrawan mengatakan pemilihan anak-anak difabel sebagai penerima manfaat bukan tanpa alasan.

Dia menjelaskan masih banyak anak difabel yang masih kurang mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan.

Kondisi itu menjadi semakin kompleks bagi anak-anak difabel yang hidup tanpa dukungan keluarga.

Baca Juga:

"Kami melihat masih terbatasnya akses kelompok difabel terhadap dukungan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan," ungkap Achmad dalam siaran persnya, Senin (9/3).

Mengacu pada data Regosek 2023, terdapat sekitar 4,3 juta penyandang difabel sedang hingga berat di Indonesia.

Adapundi menyalurkan bantuan 2 unit kepada anak-anak difabel Yayasan Sayap Ibu Bintaro pada Kamis (5/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adapundi  difable  bantuan  mesin jahit  ATK 
BERITA ADAPUNDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp