JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tingkatkan Konektivitas Sumatera Selatan, HKI Percepat Pembangunan Tol Betung - Jambi

Selasa, 12 Mei 2026 – 15:55 WIB
HKI kebut pembangunan Tol Betung - Jambi. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), melalui pengerjaan Proyek Tol Betung - Jambi Seksi 2A dan 2B.

Proyek diharapkan mampu meningkatkan aksebilitasi antarwilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah Sumsel dan sekitarnya. 

Direktur Operasi III HKI Defi Andrian menjelaskan bahwa tol akan menjadi penghubung strategis antarkawasan di Sumatera Selatan. 

"Pembangunan Tol Betung-Jambi Seksi 2A sepanjang 37, 4 KM dan Seksi 2B sepanjang 18,4 KM akan menghubungkan Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir, sehingga diharapkan dapat memperkuat konektivitas regional," jelas Defi, Selasa (12/5). 

Keberadaan tol nantinya akan memberikan efisiensi waktu perjalanan secara signifikan.

Apabila sebelumnya dari Betung menuju Jambi melalui jalan nasional memakan waktu sekitar 5 hingga 7 jam, melalui ruas tol baru waktu tempuh menjadi sekitar 2,5 hingga 3 jam. 

Dalam pelaksanannya, HKI mengerjakan sejumlah lingkup pekerjaan kontruksi, mulai dari pembangunan struktur jalan, main road, hingga pembangunan dua area istirahat dan pelayanan (rest area). 

"Semoga kehadiran fasilitas ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penguna jalan tol di masa mendatang," terang Defi. 

TAGS   Tol Betung - Jambi  PT Hutama Karya Infrastruktur  Jalan Tol Trans Sumatera  Tol Sumatera 
