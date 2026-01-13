Tingkatkan Kualitas dan Keselamatan Kapal, BKI Jalin MoU Dengan Kemenhub

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Salam (PKS) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), R. Benny Susanto di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta (12/1).

Benny menuturkan BKI akan terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di sektor pelayaran.

“Kami berharap bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Benny.

Kerja sama ini juga diharapkan bisa mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal dalam mewujudkan sistem keselamatan pelayaran yang andal dan berdaya saing global.

Sementara itu, Masyhud menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.

Masyhud menegaskan perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.

“Pada 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Masyhud.