Tingkatkan Kualitas Kesehatan & Gizi, Pertamina Patra Niaga Perluas Manfaat Program TJSL

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), yang dijalankan di wilayah operasional perusahaan di seluruh Indonesia.

Beragam program unggulan TJSL di bidang kesehatan yang berfokus pada kontribusi peningkatan gizi dijalankan secara terintegrasi, mulai dari Pemberian Makanan Tambahan (PMT), sosialisasi dan pendampingan pencegahan stunting, pelayanan kesehatan dasar, hingga edukasi dan pelatihan penyusunan menu sehat, bergizi seimbang, serta berbasis pangan lokal.

Sepanjang periode 2022–2025, program-program tersebut telah memberikan manfaat kepada 3.097 penerima manfaat, terdiri dari 1.782 balita, 217 anak-anak, 331 ibu hamil, 319 lansia, dan 448 dewasa, serta menjangkau 28 desa di berbagai wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan program TJSL Pertamina Sehati yang berfokus pada kesehatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar serta peningkatan pemenuhan gizi.

“Peringatan Hari Gizi Nasional menjadi pengingat bahwa kesehatan khususnya dalam hal pemenuhan gizi yang baik memegang peranan penting dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Melalui berbagai program TJSL, Pertamina Patra Niaga berupaya menghadirkan solusi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Roberth.

Salah satu program unggulan dijalankan melalui Program Kampung Iklim Pengentasan Stunting di Kelurahan Lontong Pancur, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Regional Sumatera Bagian Selatan.

Program ini mengintegrasikan pengembangan lingkungan, ketahanan pangan, dan peningkatan kapasitas keluarga melalui pemanfaatan hidroponik dan pengolahan pangan bergizi.

Berdasarkan data awal, terdapat 18 anak yang terindikasi dan hampir terindikasi stunting di wilayah tersebut.