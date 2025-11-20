Tingkatkan Kualitas Kinerja, Polres Banyuasin Resmikan Gedung Propam Tathya Dharaka

Kamis, 20 November 2025 – 17:55 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Guna meningkatkan kualitas kinerja personel, Polres Banyuasin meresmikan gedung Propam Tathya Dharaka, Kamis (20/11/2025).

Gedung Propam Tathya Dharaka tersebut sudah memenuhi standar pelayanan, karena terdiri dari Ruangan Sidang, Ruangan Patsus atau tahanan, Ruangan Rapat, Ruangan Kanit, Ruangan staf, toilet dan ruang tunggu.

Peresmian gedung dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR atas bantuan hibah bangunan tersebut," ucap Ruri.

Menurut Ruri, peresmian gedung Propam merupakan wujud nyata sinergitas antarinstansi untuk membangun sarana dan prasarana negara khusus Polres Banyuasin.

"Ini merupakan sinergi kuat antara Polres Banyuasin dengan instansi lain khususnya Dinas PUPR," ungkap Ruri.

Dia berharap pembangunan gedung tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja khususnya personel di Propam Polres Banyuasin. dalam tugasnya sebagai garda terdepan penjaga citra polri dan benteng terakhir pencari keadilan. (mcr35/jpnn)