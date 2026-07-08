Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan, BPOM dan APL Perkuat Kolaborasi

jpnn.com, CIKARANG - PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) menyambut kunjungan delegasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke National Distribution Center (NDC) APL di Cikarang.

Christophe Piganiol, Presiden Direktur APL mengatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menampilkan berbagai inisiatif keberlanjutan APL sebagai salah satu pelopor dalam industri kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi BPOM meninjau fasilitas distribusi mutakhir APL yang beroperasi sesuai dengan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

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APL juga memaparkan perkembangan implementasi system barcode 2D yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan BPOM.

Delegasi BPOM turut mengunjungi fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) APL, sebagai salah satu upaya perusahaan dalam mendukung transisi menuju operasional yang lebih bersih dan efisien dalam penggunaan energi.

Kunjungan tersebut juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon yang mencerminkan komitmen Bersama BPOM dan APL dalam menjaga kelestarian lingkungan serta membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

“Kami merasa terhormat dapat menyambut BPOM di National Distribution Center kami. Kunjungan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi yang erat antara regulator dan industri dalam membangun ekosistem kesehatan yang terpercaya," ujar Christophe.

APL terus mendukung peringkatan akses masyarakat Indonesia terhadap produk-produk kesehatan inovatif melalui kapabilitasinya di bidang distribusi, komersialisasi, serta dukungan uji klinis.