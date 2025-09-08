Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Riset, i3L Resmi Jadi Universitas

Senin, 08 September 2025 – 23:03 WIB
i3L resmi bertransformasi menjadi Universitas Bio Scientia Internasional Indonesia (i3L University). Penyerahan Surat Keputusan (SK) perubahan status i3L University. Foto: Dok. i3L

jpnn.com, JAKARTA - Institut Bio Scientia Internasional Indonesia atau Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) resmi bertransformasi menjadi Universitas Bio Scientia Internasional Indonesia (i3L University).

Perubahan tersebut sehubungan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 699/B/O/2025 pada 19 Agustus 2025.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) perubahan status i3L University dilaksanakan pada 1 September 2025.

Adapun SK diserahkan oleh Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., kepada Rektor I3L, Katherine, S.T., Ph.D. Rektor didampingi oleh Wakil Rektor II (Pemasaran, Riset, dan Inovasi), apt. Pietradewi Hartrianti, M.Farm., Ph.D.

Perubahan status dari institut kini universitas, menjadi tonggak penting dalam perjalanan i3L, yang kini bertransformasi menjadi i3L University.

Langkah itu menandai peningkatan kapasitas dan kualitas institusi dalam pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

Dengan status universitas, i3L siap memperluas program akademik, memperkuat penelitian lintas disiplin, serta
memperluas kolaborasi dengan mitra lokal maupun internasional.

Rektor i3L menyampaikan rasa terima kasih kepada para orang tua mahasiswa yang telah memercayakan pendidikan anak-anak ke i3L University.

