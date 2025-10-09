Tingkatkan Layanan, Bank Neo Commerce Relokasi 2 Kantor Cabang

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), merelokasi dua kantor mereka, yaitu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kantor Cabang (KC) Medan.

KC BNC Medan kini berlokasi di Jl. Glugur No.71A/1 (Jl. Gatot Subroto), Petisan Tengah, Medan, pindah dari lokasi sebelumnya yang berada di bilangan Kampung Baru, Medan.

Sementara itu, KCP PIK ke lokasi yang lebih strategis.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo mengatakan langkah dilakukan sebagai bentuk bagian dari upaya untuk melayani nasabah setia BNC dengan semakin lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya adalah dengan merelokasi KCP Pantai Indah Kapuk ke lokasi yang lebih strategis," ujar Aditya dalam siaran persnya, Kamis.

Dia berharap nasabah setia BNC akan semakin mudah datang langsung ke kantor cabang mendapatkan layanan perbankan secara lengkap dengan lebih baik lagi.

"Pantai Indah Kapuk masih menjadi lokasi pilihan BNC untuk kantor cabang karena perkembangannya yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadikannya salah satu lokasi premium baik untuk bisnis maupun tempat tinggal,” tambahnya.

Aditya menekankan dengan berbagai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh BNC, baik untuk nasabah individu, UMKM, dan korporasi, BNC berharap dapat terus memberikan pelayanan keuangan yang dapat menjadi solusi atas segala kebutuhan terkait keuangan masyarakat Indonesia.