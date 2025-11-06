Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tingkatkan Layanan Publik, Mendagri & Menteri PKP Pantau Langsung MPP Kota Semarang

Kamis, 06 November 2025 – 13:26 WIB
Tingkatkan Layanan Publik, Mendagri & Menteri PKP Pantau Langsung MPP Kota Semarang
Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang. Foto: Kemendagri

jpnn.com, SEMARANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan peningkatan layanan publik berjalan optimal.

"Kalau yang kami lihat malam ini ya baik. Tapi saya tahu, karena MPP ini salah satu yang terbaik juga di Jawa Tengah," ujar Mendagri kepada awak media seusai meninjau MPP Kota Semarang.

Mendagri menyarankan agar suasana MPP Kota Semarang dibuat semakin nyaman.

Dia mendorong agar pengelolaan layanan, bila memungkinkan, dapat mencontoh MPP Kabupaten Badung di Bali.

Di daerah tersebut, suasana pelayanan dibangun lebih menarik dan dekat dengan masyarakat, sehingga pengunjung merasa lebih nyaman saat mengakses layanan publik.

Dia menjelaskan keberadaan MPP di Indonesia sejatinya mengadopsi model serupa yang diterapkan di negara Georgia.

Konsep tersebut kemudian diimplementasikan di Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang.

TAGS   Kemendagri  Mendagri Tito Karnavian  Menteri PKP  mpp kota semarang 
