Tingkatkan Literasi Energi, Pertamina Sosialisasi AJP 2025 Hingga Ujung Barat Indonesia

Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:59 WIB
Tingkatkan Literasi Energi, Pertamina Sosialisasi AJP 2025 Hingga Ujung Barat Indonesia
Pertamina Group memaparkan bisnis dan inovasinya kepada para jurnalis di barat Indonesia, Banda Aceh, Rabu (20/8). Foto: Pertamina

jpnn.com, BANDA ACEH - Pertamina Group memaparkan bisnis dan inovasinya kepada para jurnalis di barat Indonesia, Banda Aceh, Rabu (20/8).

Acara itu sebagai salah satu rangkaian sosialisasi di acara Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 (AJP).

AJP adalah kompetisi jurnalistik tahunan Pertamina, sebagai bentuk apresiasi kepada insan media yang telah berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait keberlanjutan energi di Indonesia.

Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Baron mengungkapkan, PIS menjadi tulang punggung (backbone) transportasi maritim yang mengantarkan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Walaupun PIS tidak memiliki operasional di wilayah Sumbagut, namun sebenarnya PIS berada semua wilayah Indonesia, karena melalui perairan laut kami memastikan energi tersalurkan sesuai dengan peran kami sebagai urat nadi virtual energi," jelasnya saat Pembukaan Sosialisasi AJP Teritori I Sumbagut, di Banda Aceh, Rabu (20/8).

PIS merupakan tuan rumah penyelenggaraan teritori Sumbagut. Sosialisasi AJP 2025 wilayah Sumbagut ini dihadiri sekitar 68 jurnalis dari berbagai media, yang hadir secara langsung (offline) maupun daring (online).

Selain menjelaskan AJP, pada sosialisasi tersebut, enam subholding Pertamina memaparkan bisnisnya masing-masing terutama terkait operasional yang berada di wilayah Sumbagut. Sesuai dengan tema AJP 2025 yaitu "Energizing Indonesia", Pertamina Group bersinergi untuk mencapai ketahanan energi di Indonesia dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa AJP terbuka untuk semua jurnalis di tanah air, baik dari media nasional maupun lokal, dengan cakupan wilayah teritorial yang luas.



TAGS   Pertamina  energi  AJP 2025  Sosialisasi 
