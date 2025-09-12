Tingkatkan Literasi Kesehatan Masyarakat, TBIG Gelar Pelatihan di Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Di dalam World Health Promotion Glossary, WHO menjelaskan bahwa keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi serta kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi dengan cara yang mendukung serta memelihara kesehatan yang baik.

Dari penjelasan ini, jelas bahwa tingkat literasi kesehatan di kalangan masyarakat berperan penting dalam peningkatan kualitas kesehatan suatu wilayah.

Sebuah jurnal berjudul Health literacy and associated factors among patients with chronic diseases in Indonesia, yang diterbitkan Maret 2025 di Journal of Public Health (Jerman), menemukan bahwa 33% pasien berada pada kategori problematik dan 16,2% inadequate.

Dapat dikatakan bahwa 49% responden memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah.

Sementara itu, penelitian lain di sejumlah puskesmas di Indonesia menunjukkan kondisi lebih memprihatinkan, di mana 60%–80% responden memiliki literasi kesehatan rendah dan tidak memadai.

Menyikapi hal ini, TBIG mengembangkan program CSR di bidang kesehatan berbasis edukasi kesehatan, dan peningkatan kualitas gizi masyarakat di wilayah 3T.

Selama Agustus lalu, TBIG menjalankan program CSR di bidang kesehatan berupa edukasi Pola Hidup Sehat, Pola Konsumsi Sehat, dan Pola Sanitasi Sehat (3P) yang berdampak pada 4.204 masyarakat di Pulau Kalimantan.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tower Bersama Group yang telah mengadakan aksi Bangun Sehat Bersama. Kami mendapat banyak pengalaman baru tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi, serta cara mencuci tangan yang benar. Kami merasa terbantu dan berharap kegiatan ini dapat berlanjut untuk membekali kami dalam hal kesehatan maupun lainnya,” ujar Eva, warga Desa Tumbang Tukun, Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah.