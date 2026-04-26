Tingkatkan Mutu Pendidikan Sejarah, UNJ Pacu Kompetensi Profesional Guru

jpnn.com - JAKARTA - Tim Community Development Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar workshop penguatan materi bagi guru-guru sejarah yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jakarta. Kegiatan itu digelar dalam upaya mewujudkan kompetensi profesional pendidik dalam penguasaan materi yang mendalam.

Kegiatan yang berlangsung di SMAN 68 Jakarta pada Jumat (24/4) ini merupakan bagian dari program EQUITY UNJ. Program ini didukung penuh oleh pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia sebagai langkah nyata pemberdayaan masyarakat dan kerja sama pendidikan internasional.

Ketua Tim Community Development sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) UNJ Dr. Kurniawati mengatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan sejarah sangat bergantung pada kompetensi profesional gurunya.

"Kajian tentang Migrasi Austronesia dipilih untuk memperkuat wawasan guru mengenai akar sejarah awal Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat rasa persatuan nasional dan pemahaman keberagaman budaya," katanya.

Dia menambahkan bahwa pemahaman mendalam mengenai asal-usul masyarakat multikultural Indonesia diharapkan mampu membantu guru dalam memberikan perspektif kepada siswa untuk mengatasi potensi gesekan sosial berbasis etnis di masyarakat.

Workshop bertajuk “Penguatan Materi Sejarah Indonesia Awal melalui Kajian Migrasi Austronesia dalam Pembentukan Masyarakat Multikultural Indonesia” ini menghadirkan narasumber internasional, Dr. Teddy Y.H. Sim.

Dia merupakan peneliti sejarah Asia Tenggara dari National Chung Cheng University, Taiwan, dengan rekam jejak akademis lintas negara, mulai dari Singapura hingga Australia.

Dalam paparannya, Dr. Teddy menyoroti peran penting Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Sejarah di tengah dunia yang terus berubah akibat isu iklim dan geopolitik.