Tingkatkan Pelayanan Bandara, IAS Group Luncurkan GSE Teknologi Terbaru

jpnn.com, BANTEN - InJourney Aviation Services (IAS) terus meningkatkan layanannya dengan meresmikan New Ground Support Equipment (GSE) IAS Group di Saphire Precious Lounge Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/1).

Acara itu juga merupakan bagian hari ulang tahun (HUT) IAS yang mengusung tema From Day One To Year One: The Journey Starts Now.

IAS yang merupakan sub-holding InJourney meluncurkan beberapa alat ground support equipment (GSE), seperti conveiyor belt loader towable (CBLT), bagage towing tracktor (BTT), dan high lift loader (HLL).

Baca Juga: Sarinah Pandu x InJourney Group Dorong UMKM Naik Kelas

IAS juga meresmikan high lift truck (HLT), blind van, hiace premio, PKPPK, dan incapacitatied pass lift vehicle (IPL).

Direktur Utama InJourney Aviation Services (IAS) Dendi Danianto mengatakan berbagai alat GSE itu dilengkapi teknologi terbaru dan ramah lingkungan.

“Langkah itu merupakan upaya IAS Group untuk terus melakukan trasformasi bisnis, khususnya transformasi bisnis dalam aspek layanan melalui peningkatan kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan proses ground handling,” kata Dendi.

Dendi mengatakan IAS Group juga didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan bersertifikasi, lebih berorientasi kepada pelanggan, responsif, ramah, memiliki passion yang tulus, serta konsisten.

“Hal ini menunjukan bahwa IAS Group siap memberikan layanan terbaik bagi para customer,” tutur Dendy.