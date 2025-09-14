Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tingkatkan Produktivitas Lahan, Gubernur Herman Deru Dorong Intensifikasi Pertanian

Minggu, 14 September 2025 – 06:57 WIB
Tingkatkan Produktivitas Lahan, Gubernur Herman Deru Dorong Intensifikasi Pertanian - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja putih) saat hadir dalam acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City (JSC)) Palembang, Sabtu (13/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Penegasan tersebut disampaikannya di hadapan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City (JSC)) Palembang, Sabtu (13/9).

Seusai meninjau lokasi penanaman padi apung, Herman Deru mengaku bangga dengan capaian hasil uji coba yang dikelola berbagai lembaga.

Baca Juga:

“Ini hasilnya membanggakan. Artinya kalau diimplementasikan dengan kondisi seadanya saja bisa berhasil, tentu di lapangan juga akan sukses,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Minggu (14/9).

Herman Deru menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dan stakeholder terkait untuk mendorong petani memanfaatkan varietas baru yang tersedia.

Menurut Herman Deru, benih unggul hasil inovasi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh petani.

Baca Juga:

Selain soal benih, dia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin petani dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.

Herman Deru mencontohkan kemudahan akses pupuk yang kini diberikan pemerintah pusat.

Gubernur Herman Deru optimistis Sumsel yang kini sudah masuk lima besar nasional dalam produksi padi tertinggi bisa mengejar capaian provinsi di Jawa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertanian  Herman Deru  produktivitas lahan  ketahanan pangan  Sumsel  produksi padi  Kementan 
BERITA PERTANIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp