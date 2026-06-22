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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Tingkatkan Profesionalisme Penyidikan, Polda Sumsel Gelar Lomba TPTKP dan Olah TKP Jajaran Polres

Senin, 22 Juni 2026 – 19:30 WIB
Tingkatkan Profesionalisme Penyidikan, Polda Sumsel Gelar Lomba TPTKP dan Olah TKP Jajaran Polres - JPNN.COM
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho saat membuka langsung lomba TPTKP dan Olah TKP bagi jajaran Polres. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com - Kemampuan personel kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus kerap ditentukan sejak menit-menit pertama di lokasi kejadian. 

Menyadari pentingnya peran tersebut, Polda Sumsel menggelar Lomba Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan Olah TKP yang diikuti seluruh Polres jajaran dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80. 

Kegiatan yang berlangsung di Mako Brimob Polda Sumsel di Jalan Srijaya Negara Palembang itu menjadi ajang adu kemampuan personel dalam menangani TKP secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur investigasi modern. 

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Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho membuka langsung kegiatan tersebut, didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roby Santana, Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, para pejabat utama Polda Sumsel, serta peserta dari seluruh Polres. 

Dalam perlombaan tersebut, peserta diharapkan pada berbagai simulasi teknis mulai dari pengamanan lokasi, pencarian serta pengumpulan barang bukti, identitas petunjuk penting, hingga penyusunan langkah penyidikan berdasarkan metode scientific crime investigation. 

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa kualitas penanganan TKP menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penyidikan. 

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Kesalahan kecil pada tahap awal dapat berdampak pada proses pembuktian hingga pengungkapan pelaku kejahatan. 

"TKP adalah sumber informasi utama dalam sebuah perkara pidana. Jika ditangani dengan benar, berbagai fakta dapat terungkap secara ilmiah dan membantu penyidik menemukan titik terang kasus yang ditangani," tegas Sandi, Senin (22/6/2026). 

Polda Sumsel gelar lomba TPTKP dan Olah TKP bagi jajaran Polres untuk mengasah kemampuan dalam penyidikan, meningkatkan profesionalisme ketelitian di lapangan.

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TAGS   Polda Sumsel  Lomba TPTKP  Olah TKP  Kombes Nandang Mukmin  Irjen Pol Sandi Nugroho  kapolda sumsel 
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