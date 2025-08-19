Tingkatkan Sistem Kekebalan Tubuh dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Selasa, 19 Agustus 2025 – 08:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM hujan bisa membuat sistem kekebalan tubuh menurun.

Sistem kekebalan tubuh adalah jaringan yang melindungi tubuh dari bakteri, racun, parasit, dan virus yang berbahaya.

Memilih makanan yang kaya akan vitamin, mineral, asam lemak, dan nutrisi lain yang diperlukan untuk fungsi kekebalan tubuh.

Ada beberapa makanan yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tiram

Tiram merupakan makanan yang kaya mineral yang baik untuk kesehatan seperti seng dan selenium.

Satu porsi tiram seberat 100 gram mengandung 118 persen dari kebutuhan harian selenium dan 128 persen dari kebutuhan harian seng.

Seng diperlukan untuk perkembangan sel T dan fungsi normal sistem imun.