Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Stamina Begituan dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Rabu, 12 November 2025 – 07:12 WIB
Tingkatkan Stamina Begituan dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang harmonis bisa membuat pasangan bahagia.

Selain itu, dengan rutin melakukan hubungan ranjang, maka bisa memberi manfaat yang baik untuk pasangan.

Maka dari itu, penting untuk membuat kehidupan ranjang kamu selalu prima, salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan yang sehat dan bisa meningkatkan stamina pria.

Baca Juga:

Lantas, buah apa saja yang ampuh khususnya dalam meningkatkan stamina pria?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang mengandung kalium yang tinggi yang bisa membantu tubuh mengatur tekanan darah sehingga mencegah disfungsi.

Baca Juga:

Selain itu, pisang juga mengandung bromelain, yaitu suatu enzim yang memicu produksi testosteron.

Sehingga mengonsumsi pisang secara rutin bisa membantu memperoleh kualitas hubungan yang baik.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan stamina pria dan salah satunya ialah delima.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stamina  Buah  pisang  Alpukat 
BERITA STAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp