Tingkatkan Stamina Begituan dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Rabu, 12 November 2025 – 07:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang harmonis bisa membuat pasangan bahagia.

Selain itu, dengan rutin melakukan hubungan ranjang, maka bisa memberi manfaat yang baik untuk pasangan.

Maka dari itu, penting untuk membuat kehidupan ranjang kamu selalu prima, salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan yang sehat dan bisa meningkatkan stamina pria.

Lantas, buah apa saja yang ampuh khususnya dalam meningkatkan stamina pria?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang mengandung kalium yang tinggi yang bisa membantu tubuh mengatur tekanan darah sehingga mencegah disfungsi.

Selain itu, pisang juga mengandung bromelain, yaitu suatu enzim yang memicu produksi testosteron.

Sehingga mengonsumsi pisang secara rutin bisa membantu memperoleh kualitas hubungan yang baik.