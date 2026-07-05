Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Minggu, 05 Juli 2026 – 08:07 WIB
Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat segala aktivitas berjalan lancar.

Bagi sebagian pria, stamina loyo sering kali menjadi masalah yang cukup serius.

Bahkan, karena hubungan ranjang yang tak hot bisa mengakibatkan perceraian.

Baca Juga:

Bagi pria yang ingin menambah stamina dengan cara alami, cukup dengan mengonsumsi sejumlah buah yang diyakini bisa meningkatkan vitalitas.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Semangka

Buah semangka mengandung sitrulin, senyawa ini akan diubah menjadi arginine, sehingga nitric oxide di dalam tubuh mengalami peningkatan.

Baca Juga:

Senyawa ini memiliki efek meningkatkan vitalitas di kalangan pria.

2. Alpukat

Buah alpukat mengandung nutrisi yang melimpah, yang dapat membantu memproduksi hormon pria.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan stamina dan salah satunya ialah tentu saja alpukat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stamina  Buah  Delima  Alpukat 
BERITA STAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp