Tingkatkan Stamina dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Senin, 24 November 2025 – 08:27 WIB
Kacang kenari. Foto: Aharas

jpnn.com, JAKARTA - STAMINA atau energi yang menurun bisa membuat Anda enggan melakukan berbagai aktivitas.

Untuk meningkatkan stamina Anda kembali, caranya cukup mudah.

Beberapa jenis makanan ini kaya karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cuka sari apel

Minuman pagi terbaik untuk memulai hari guna meningkatkan stamina adalah 1 sendok teh cuka sari apel dalam 1/2 gelas air dengan 1/8 sendok teh madu manuka.

Manfaat madu manuka meliputi meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menyembuhkan jerawat, meningkatkan pencernaan, dan masih banyak lagi.

Jika kamu merasa lelah, cuka sari apel membantu meningkatkan kadar energi.

Cuka sari apel mengandung kalium dan enzim, yang bertindak sebagai larutan elektrolit alami.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan stamina dan salah satunya ialah kakao.

