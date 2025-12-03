Tingkatkan Stamina di Pagi Hari dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu yang bisa Anda rasakan setelah bangun tidur di pagi hari ialah tubuh terasa lelah.

Biasanya hal itu terjadi karena Anda kurang istirahat atau sedang tidak enak badan.

Namun, jangan khawatir. Ada beberapa minuman yang bisa membantu meningkatkan stamina Anda di pagi hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air jahe

Sebagian orang mungkin ragu untuk minum air jahe di pagi hari, apalagi dalam keadaan perut kosong.

Padahal, mengonsumsi air jahe di pagi hari justru bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan menenangkan perut.

Minuman ini mampu mengatasi mual, muntah, dan diare.

2. Susu

Susu sudah dikenal banyak orang punya manfaat untuk memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan metabolisme tubuh.