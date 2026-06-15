Tingkatkan Suasana Hati dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda tahu, ada beberapa makanan yang bisa membantu meningkatkan suasana hati kamu?
Makanan tertentu mengandung vitamin, mineral, dan senyawa penting yang berpotensi membangkitkan semangat kita.
Mengonsumsi makanan penambah suasana hati tidak hanya memberikan potensi manfaat kesehatan mental, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan fisik kita secara keseluruhan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Mountelizabeth.com.sg.
1. Cokelat Hitam
Makanan pertama yang bisa membantu meningkatkan suasana hati misalnya cokelat hitam.
Kaya akan flavonoid, coklat hitam telah dikaitkan dengan peningkatan kadar serotonin yang bisa membantu meringankan gejala depresi.
Tambahkan potongan cokelat hitam ke dalam oatmeal pagi Anda, lelehkan ke dalam kopi, atau nikmati saja sepotong kecil sebagai camilan setelah makan malam. Ingat, moderasi adalah kuncinya.
2. Pisang
Kelezatan kuning ini dikemas dengan triptofan, asam amino yang merupakan prekursor serotonin.