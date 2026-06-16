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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Suasana Hati dengan Mengonsumsi 4 Jus Ini

Selasa, 16 Juni 2026 – 07:04 WIB
Tingkatkan Suasana Hati dengan Mengonsumsi 4 Jus Ini - JPNN.COM
Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - SUASANA hati atau mood yang buruk bisa dialami siapa saja. Suasana hati yang buruk bisa terjadi karena beberapa hal.

Mood atau suasana hati yang turun naik biasanya dialami para wanita pada umumnya yang sedang datang bulan.

Nah, agar hari-harimu menyenangkan dan tidak mengalami perubahaan mood, beberapa jus buah ini dipercaya ampuh mengendalikan mood burukmu dan bisa memberikan efek kesegaran di dalamnya.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus alpukat

Manfaat buah alpukat membantu mencegah kelebihan kadar homosistein dalam tubuh.

Jus buah alpukat kaya akan kandungan folat. Menurut pakar kesehatan, banyak homosistein bisa membuat gangguan produksi hormon layaknya serotonin, dopamine, dan juga neropinephrine yang bisa memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan.

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Selain itu, banyaknya hormon homosistein ini bisa membuat kita lebih mudah terkena stress.

Karena inilah konsumsi jus alpukat akan mencegah kita terkena stres dan bisa membuat pikiran kita menjadi lebih tenang.

Ada beberapa jenis jus yang bisa membantu meningkatkan suasana hati dan salah satunya ialah tentu saja jus pome.

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TAGS   Suasana Hati  jus  jus pome  jus alpukat 
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