JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Suasana Hati dengan Rutin Mengonsumsi 6 Suplemen Ini

Rabu, 27 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Tingkatkan Suasana Hati dengan Rutin Mengonsumsi 6 Suplemen Ini
Ilustrasi suplemen. Foto: vanhoadoanhnghiepvn

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya, salah satunya dengan mengonsumsi suplemen.

Suplemen bisa membantu meningkatkan kesehatan mental dengan menyediakan nutrisi penting yang mendukung fungsi otak, pengaturan suasana hati, dan manajemen stres.

Beberapa suplemen memainkan peran penting dalam produksi dan pengaturan neurotransmiter seperti serotonin dan dopamin, yang penting untuk menjaga suasana hati yang positif dan mengurangi kecemasan.

Dengan mengatasi kekurangan nutrisi dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengatasi stres, suplemen bisa menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mental.

Menggabungkan suplemen ini ke dalam rutinitas harian Anda, dengan bimbingan penyedia layanan kesehatan, bisa membantu meningkatkan kesehatan mental dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Asam lemak omega-3

Asam lemak omega-3, khususnya EPA dan DHA yang ditemukan dalam minyak ikan, sangat penting untuk kesehatan otak.

Mereka membantu membangun membran sel, mengurangi peradangan, dan mendukung komunikasi antara sel-sel otak.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu meningkatkan suasana hati tanpa efek samping dan salah satunya adalah ashwagandha.

