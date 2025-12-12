Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Aceh Tamiang, Prabowo: Saya Datang Sesuai Janji

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:32 WIB
Tinjau Aceh Tamiang, Prabowo: Saya Datang Sesuai Janji - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau posko kesehatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat (12/12). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Jumat (12/12).

Di hadapan warga, Prabowo menyebutkan bahwa kedatangan dirinya sesuai janji.

"Saya datang sesuai janji. Waktu itu Tamiang masih terputus, ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau,” ujar Presiden.

Baca Juga:

Prabowo menuju posko kesehatan yang tengah memberikan layanan medis kepada warga terdampak.

Kepada warga yang sedang berobat, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menanyakan keluhan yang dirasakan dan mendoakan warga dapat sehat kembali.

Prabowo juga berdialog dengan para tenaga kesehatan yang sedang bertugas.

Baca Juga:

Seusai meninjau posko kesehatan, dia kemudian menuju permukiman warga di bawah jembatan yang terdampak bencana.

Dari titik ini, Prabowo melihat langsung rumah warga yang mengalami kerusakan dengan endapan lumpur yang tebal.

Di hadapan warga, Prabowo menyebutkan bahwa kedatangan dirinya sesuai janji yang pernah diutarakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Aceh Tamiang  Banjir Bandang  bencana sumatra 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp