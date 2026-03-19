Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Dirjen Bea Cukai Tekankan Layanan Humanis dan Maksimal

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:21 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama meninjau langsung sejumlah titik strategis pelayanan kepabeanan di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (17/3).

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama meninjau langsung sejumlah titik strategis pelayanan kepabeanan di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (17/3).

Lokasi yang ditinjau mulai dari main office, area conveyor dan RAO Terminal 3 Kedatangan Internasional, fasilitas X-ray Tumbang, layanan pendaftaran IMEI, hingga ruang pemantauan Monitoring Control Room (MCR).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta kelancaran proses pemeriksaan dokumen dan barang bawaan penumpang di tengah potensi lonjakan kedatangan.

Djaka juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran petugas, baik yang bertugas di kantor maupun di lapangan.

Dia menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Dia juga mengingatkan agar pengelolaan arus penumpang dilakukan secara cermat untuk menghindari kepadatan di area terminal dan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal.

“Lakukan pelayanan dengan humanis dan maksimal sehingga para penumpang yang mudik lancar dan bahagia. Jangan sampai ada penumpukan penumpang dalam suatu terminal dan lakukan pengawasan dengan optimal memanfaatkan teknologi yang ada,” pesan Dirjen Djaka kepada petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menyampaikan pihaknya terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, salah satunya melalui optimalisasi Auto Gate All Indonesia dalam proses pelaporan Customs Declaration.

Dirjen Bea Cukai memastikan kesiapan layanan kepabeanan di Bandara Soekarno-Hatta jelang Nyepi dan Idulfitri

TAGS   Dirjen Bea Cukai  Bandara Soekarno-Hatta  Idulfitri  Nyepi  Djaka Budhi Utama  Bea Cukai 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp