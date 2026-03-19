Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Dirjen Bea Cukai Tekankan Layanan Humanis dan Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama meninjau langsung sejumlah titik strategis pelayanan kepabeanan di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (17/3).

Lokasi yang ditinjau mulai dari main office, area conveyor dan RAO Terminal 3 Kedatangan Internasional, fasilitas X-ray Tumbang, layanan pendaftaran IMEI, hingga ruang pemantauan Monitoring Control Room (MCR).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta kelancaran proses pemeriksaan dokumen dan barang bawaan penumpang di tengah potensi lonjakan kedatangan.

Djaka juga memberikan arahan kepada seluruh jajaran petugas, baik yang bertugas di kantor maupun di lapangan.

Dia menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Dia juga mengingatkan agar pengelolaan arus penumpang dilakukan secara cermat untuk menghindari kepadatan di area terminal dan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara optimal.

“Lakukan pelayanan dengan humanis dan maksimal sehingga para penumpang yang mudik lancar dan bahagia. Jangan sampai ada penumpukan penumpang dalam suatu terminal dan lakukan pengawasan dengan optimal memanfaatkan teknologi yang ada,” pesan Dirjen Djaka kepada petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menyampaikan pihaknya terus melakukan berbagai upaya peningkatan layanan, salah satunya melalui optimalisasi Auto Gate All Indonesia dalam proses pelaporan Customs Declaration.