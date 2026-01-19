Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tinjau Banjir Pekalongan, Wagub Jateng Siapkan Penanganan Berlapis

Senin, 19 Januari 2026 – 16:43 WIB
Tinjau Banjir Pekalongan, Wagub Jateng Siapkan Penanganan Berlapis - JPNN.COM
Wagub Taj Yasin meninjau banjir Pekalongan untuk memastikan keselamatan warga dan kesiapan penanganan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PEKALONGAN - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub) Taj Yasin Maimoen meninjau langsung banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Pekalongan pada Senin, 19 Januari 2025.

Tinjauan ini untuk memastikan keselamatan warga terdampak, serta kesiapan penanganan banjir secara berlapis.

Dalam kunjungan itu, Taj Yasin bersama istrinya Nawal Arafah Yasin tiba di Jalan Raya Tirto Raya, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, saat genangan air masih mengepung kawasan permukiman.

Wagub Taj Yasin berjalan di tengah genangan. Kemudian ia mengunjungi pengngungsi yang ada di masjid setempat.

Kehadiran Wakil Gubernur disambut warga yang tengah berbenah dan mengungsi. Taj Yasin tampak berdialog dengan warga maupun dengan pejabat setempat terkait kondisi lapangan dan langkah penanganan lanjutan.

Di lokasi yang sama, Nawal Arafah turut menyapa para ibu pengungsi di area masjid, sekaligus membagikan buku kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan moril di tengah situasi banjir.

Taj Yasin menegaskan, penanganan jangka pendek difokuskan pada mitigasi darurat dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Sejumlah warga dengan kondisi kesehatan khusus, termasuk penderita stroke, telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Wagub Taj Yasin meninjau banjir Pekalongan untuk memastikan keselamatan warga dan kesiapan penanganan.

TAGS   Wagub Jateng  Taj Yasin Maimoen  banjir  Pemprov Jateng 
