Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Tinjau BMPP Nusantara I Ambon, Wapres Gibran Bilang Begini

Kamis, 16 Oktober 2025 – 22:43 WIB
Tinjau BMPP Nusantara I Ambon, Wapres Gibran Bilang Begini - JPNN.COM
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, AMBON - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke PLTMG BMPP (Barge Mounted Power Plant) Nusantara I, pembangkit listrik terapung milik PLN Indonesia Power di Pulau Ambon.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemerataan akses energi hingga ke wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Dalam kunjungan ini, Wapres menerima penjelasan bagaimana peran BMPP Nusantara I dalam sistem kelistrikan Ambon saat ini.

Baca Juga:

BMPP Nusantara I memiliki kapasitas sebesar 58 MW yang dihasilkan dari enam unit mesin. Pembangkit ini juga didukung oleh Ambon Peaker 1, yang menyumbang tambahan daya sebesar 39 MW dari empat unit mesin.

Secara keseluruhan, sistem kelistrikan di Pulau Ambon memiliki daya mampu total sebesar 100 MW.

Dengan beban puncak tertinggi pada malam hari mencapai 65 MW, sistem ini masih memiliki cadangan putar sebesar 34 MW, sehingga kebutuhan listrik masyarakat Ambon saat ini telah terpenuhi dengan baik.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari penguatan sistem kelistrikan regional, PLN juga tengah membangun PLTMG Ambon Peaker 2 berkapasitas 50 MW yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

“Terima kasih atas dukungan dan kerja keras PLN yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Masyarakat sudah menikmati listrik dengan sangat baik. Namun, saya berharap pada tahun 2026, daerah-daerah terpencil dan terluar yang saat ini masih dialiri listrik 12 jam atau 6 jam, bisa menikmati listrik 24 jam penuh,” ujar Gibran.

Kehadiran BMPP Nusantara I di Ambon menjadi bukti bahwa transformasi energi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah 3T.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PLN IP  listrik  wapres gibran  PLN 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp