Tinjau BSPS di Pacitan, Ibas Dukung Rumah Layak untuk Masyarakat

Minggu, 30 November 2025 – 09:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bersyukur Pacitan kembali mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat melalui alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga 1.000 rumah ke depan.

Hal itu diungkapkan Ibas saat mengunjungi BSPS dan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI bertema “Rumah Layak, Keluarga Sejahtera” di Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Pacitan.

Ibas menjelaskan kunjungannya kali ini tidak hanya difokuskan pada upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui hunian layak.

Baca Juga: Ibas Ajak Generasi Muda Tingkatkan Nilai Kebangsaan lewat Lomba Cerdas Cermat MPR RI

Namun, menyisakan cerita hangat tentang talenta seni pedalangan yang tumbuh dari masyarakat desa.

“Ini merupakan salah satu cara memastikan adanya pemerataan infrastruktur bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan,” tegasnya.

Ibas bersama BNPB juga menyerahkan sembako kepada penerima BSPS sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada warga penerima manfaat.

Dia mengingatkan agar bantuan yang diterima dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Masih banyak yang menunggu, masih banyak juga yang menginginkan. Jadi tolong betul-betul dijaga dan dirawat ya, bapak ibu,” pesannya.