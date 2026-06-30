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JPNN.com - Ekonomi

Tinjau Fasilitas Energi di Jawa Timur, Komut Pertamina Pastikan Layanan Tetap Lancar

Selasa, 30 Juni 2026 – 09:42 WIB
Tinjau Fasilitas Energi di Jawa Timur, Komut Pertamina Pastikan Layanan Tetap Lancar - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan meninjau beberapa fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga, yakni Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya pada Senin (29/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina (Persero) senantiasa menjaga kelancaran pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan pengoperasian infrastruktur pendukung distribusi energi yang andal.

Untuk memastikan keandalan operasional infrastruktur di wilayah Jawa Timur, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan meninjau beberapa fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga, yakni Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya pada Senin (29/6).

Kunjungan ini bertujuan memastikan infrastruktur energi strategis beroperasi secara andal sehingga mampu menjaga kelancaran layanan energi bagi masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya mobilitas selama musim libur sekolah.

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Tinjau Fasilitas Energi di Jawa Timur, Komut Pertamina Pastikan Layanan Tetap Lancar

Menurut Iriawan, keandalan pasokan energi merupakan fondasi penting bagi aktivitas ekonomi, transportasi, pertahanan, hingga pelayanan publik.

Karena itu, pengawasan terhadap fasilitas energi strategis harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan operasional berjalan aman, andal, dan sesuai standar tata kelola perusahaan.

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"Saya ingin memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur, siap menjalankan fungsinya dengan optimal," ujar Iriawan dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Di AFT Juanda, Komut Pertamina memastikan kesiapan pasokan avtur, keandalan fasilitas, serta kualitas pelayanan bagi maskapai agar kebutuhan penerbangan masyarakat selama periode liburan dapat terpenuhi tanpa kendala.

Komut Pertamina Mochamad Iriawan meninjau fasilitas energi, seperti AFT Juanda dan Integrated Terminal Surabaya untuk memastikan layanan tetap lancar

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TAGS   Pertamina  Mochamad Iriawan  fasilitas energi  AFT Juanda  avtur  biosolar  Jawa Timur 
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