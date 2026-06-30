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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau GRR Tuban, Komut Pertamina Kawal Target Megaproyek Kilang Nasional

Selasa, 30 Juni 2026 – 23:43 WIB
Tinjau GRR Tuban, Komut Pertamina Kawal Target Megaproyek Kilang Nasional - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan meninjau langsung perkembangan pembangunan kilang minyak terintegrasi Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6). Foto: source for jpnn

jpnn.com, TUBAN - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan meninjau langsung perkembangan pembangunan kilang minyak terintegrasi Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6).

Langkah ini dilakukan guna mengawal akselerasi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi pilar kemandirian energi nasional.

Dalam lawatannya, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini meninjau langsung perkembangan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial tersebut.

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Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa.

“Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

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Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Komut Pertamina Mochamad Iriawan meninjau langsung perkembangan pembangunan kilang minyak terintegrasi Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur Selasa (30/6)

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TAGS   Pertamina  Mochamad Iriawan  Komut Pertamina Mochamad Iriawan  pembangunan kilang minyak terintegrasi  Tuban 
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