Tinjau Gudang Logistik di Lanud Soewondo Medan, Wapres Pastikan Penyaluran Bantuan Cepat

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau Gudang Logistik di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Kamis (4/12).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban bencana banjir dan longsor di Sumatra berjalan cepat, tertib, dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres berkeliling gudang memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.

"Kami secara langsung melihat kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra," ungkap Putra Sulung Joko Widodo (Jokowi) itu.

Pada kesempatan ini, dia menekankan seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, tertib, dan tepat sasaran, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Gibran meminta agar manajemen pergudangan, proses bongkar-muat, serta koordinasi antarinstansi terus ditingkatkan.

Eks Wali Kota Solo itu mendesak agar tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan, terutama ke daerah yang aksesnya masih terbatas.

Lebih lanjut, Wapres menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi, sehingga seluruh pihak dapat memantau pergerakan logistik secara akurat.