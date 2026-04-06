JPNN.com - Pendidikan

Tinjau Hari Pertama Pelaksanaan TKA SMP, Mendikdasmen Minta Siswa Jujur

Senin, 06 April 2026 – 13:04 WIB
Tinjau hari pertama pelaksanaan TKA SMP, Mendikdasmen Abdul Mu'ti minta siswa jujur.

jpnn.com, JAKARTA - Mendikdasmen Abdul Mu'ti meninjau hari pertama pelaksanaan TKA SMP untuk memastikan berjalan kredibel dan lancar.

Adapun sekolah yang ditinjau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti ialah SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen menyampaikan bahwa secara umum kesiapan pelaksanaan TKA di sekolah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Baca Juga:

Penataan teknis, mulai dari ruang kelas hingga mekanisme pelaksanaan, dinilai telah disusun dengan baik. 

"Kesiapan kelas dan penataan teknis sudah sesuai dengan ketentuan. Kami berharap pelaksanaan TKA ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Menteri Mu’ti, Senin (6/4).

Mendikdasmen juga menegaskan bahwa TKA bukan merupakan penentu kelulusan murid.

Baca Juga:

Penentuan kelulusan tetap menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan.

TKA berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan akademik siswa, khususnya pada aspek literasi dan numerasi, serta dilengkapi dengan survei karakter dan lingkungan belajar.

BERITA MENDIKDASMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
