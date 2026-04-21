Politik

Tinjau IKN, Pimpinan MPR Bahas Rencana Perpindahan Lembaga ke Ibu Kota Negara Baru

Selasa, 21 April 2026 – 09:46 WIB
Pimpinan MPR melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, KOTA NUSANTARA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4).

Kunjungan tersebut untuk meninjau kesiapan infrastruktur sekaligus membahas rencana perpindahan lembaga ke ibu kota negara baru.

Plt Sekjen MPR Siti Fauziah bersama Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengatakan kunjungan ini diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta pimpinan alat kelengkapan MPR.

“Tujuannya untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lainnya terkait rencana perpindahan MPR ke IKN,” kata Siti dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Dia menegaskan rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Siti, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur dinyatakan siap.

“Kalau pindah, kami tergantung arahan Presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kami akan memindahkan ASN,” katanya.

