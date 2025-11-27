Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tinjau Integrated Terminal Jakarta, Wadirut Pertamina Pastikan Kesiapan Jelang Nataru

Kamis, 27 November 2025 – 16:59 WIB
Tinjau Integrated Terminal Jakarta, Wadirut Pertamina Pastikan Kesiapan Jelang Nataru
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza meninjau Integrated Terminal Jakarta untuk memastikan kesiapan stok BBM dalam menghadapi masa Satgas Nataru pada Rabu, 26 November 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza meninjau Integrated Terminal Jakarta untuk memastikan kesiapan stok BBM dalam menghadapi masa Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru) pada Rabu, 26 November 2025.

Oki mengatakan manajemen Pertamina Persero bersama Pertamina Patra Niaga telah mulai melakukan pengecekan ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan pasokan energi nasional.

Integrated Terminal Jakarta memasok produk BBM di wilayah Jabodetabek, dan produk Pertamax Turbo yang didistribusikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Terminal BBM tersebut memasok 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia ini, akan mendukung pasokan BBM di 916 SPBU, di mana 51 SPBU diantaranya berada di jalur Satgas, yakni 10 di Rest Area, dan 41 SPBU di jalur wisata.

Selain memastikan aspek operasional berjalan optimal, dia juga menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan.

Oki meminta seluruh terminal dan unit operasi untuk semakin memperkuat standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) serta melakukan pengecekan menyeluruh terhadap asset integrity demi mencegah potensi gangguan maupun risiko kehilangan.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk menguatkan teman-teman yang menjadi backbone Pertamina, mulai dari distribusi, storage, dan seluruh rantai operasional. Harapannya, kualitas layanan tetap terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina Group semakin meningkat,” ungkap Oki.

Dia berharap Intergrated Terminal Jakarta semakin memperhatikan pentingnya peningkatan kemampuan laboratorium agar kualitas BBM tetap terjaga sejak awal hingga proses distribusi berlangsung.

Wadirut Pertamina Oki Muraza meninjau Integrated Terminal Jakarta untuk memastikan kesiapan stok BBM menjelang Nataru

