Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Kantah Palangka Raya, Wamen Ossy Ingin Layanan Pertanahan Tak Lambat

Senin, 27 April 2026 – 15:57 WIB
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/4) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan meninjau layanan pihaknya di Kantah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/4) kemarin.

Ossy mengaku ingin memastikan kerja ATR/BPN dalam melayani masyarakat di sektor pertahanan agar cepat dan nyaman.

"Jangan membuat masyarakat menunggu lama, kami ingin pelayanan pertanahan itu makin memudahkan masyarakat,” kata Wamen Ossy kepada jajaran ATR/BPN seperti tertuang dalam keterangan persnya, Senin (27/4).

Wamen Ossy mengingatkan pelayanan menjadi fondasi atau core di Kementerian ATR/BPN, sebagaimana yang sering ditekankan Menteri Nusron.

Oleh karena itu, ujarnya, perbaikan bukan hanya perlu dilakukan dalam hal pelayanan, melainkan ke upaya penyelesaian berkas pertanahan.

"Mari terus semangat bekerja dalam rangka melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Wamen Ossy ketika di Kantah Kota Palangkaraya terlihat menghampiri para pemohon di loket.

Dia juga menyapa masyarakat yang tengah mengurus sertifikat tanah, sekaligus meminta masukan langsung terkait kualitas layanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wamen Ossy  pertanahan  ATR/BPN  sertifikat tanah 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp