Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel

Kamis, 25 Desember 2025 – 15:05 WIB
Tinjau Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut, Kim Jong Un Sentil AS & Korsel - JPNN.COM
Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Foto: Reuters/KCNA

jpnn.com - TOKYO - Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan pada Kamis (25/12) bahwa Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah meninjau proyek pembagunan kapal selam bertenaga nuklir.

Peninjauan itu dilakukan di tengah upaya memperkuat angkatan laut Korea Utara.

Kim Jong Un juga mengkritik rencana Amerika Serikat dan Korea Selatan membangun kapal selam bertenaga nuklir.

Baca Juga:

Kim menilai hal itu akan meningkatkan ketidakstabilan di Semenanjung Korea dan memicu tindakan balasan.

"Di tengah situasi keamanan negatif yang kini menjadi realitas, mempercepat modernisasi dan persenjataan nuklir angkatan laut secara lebih radikal merupakan tugas mendesak dan pilihan yang tak terelakkan," kata Kim seperti dikutip KCNA.

Korut mencantumkan kapal selam bertenaga nuklir dan senjata nuklir strategis bawah laut dalam rencana lima tahun pertahanan nasional pada 2021. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah meninjau proyek pembagunan kapal selam bertenaga nuklir.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kim Jong Un  kapal selam bertenaga nuklir  Korsel  Amerika Serikat  Korut 
BERITA KIM JONG UN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp