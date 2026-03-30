Tinjau Langsung Pedagang, Kepala BPJPH Dorong Pasar Tertib Halal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati pada Minggu (29/3/2026), guna memastikan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan optimal.

Sidak yang dilakukan pada hari libur tersebut menjadi bagian dari upaya konsisten pemerintah dalam mengawasi sekaligus mengedukasi pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal.

Dalam kegiatan itu, Haikal meninjau langsung berbagai komoditas yang diperjualbelikan, mulai dari produk pangan segar, olahan daging, makanan siap saji, hingga produk kemasan yang beredar di pasar.

Dia juga berdialog dengan para pedagang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai proses pengajuan sertifikasi halal serta pentingnya pencantuman label halal pada produk.

Dalam sidak tersebut, Haikal didampingi Direktur Sertifikasi Halal Yanis Naini, Direktur Standardisasi Halal Heny Rusmiyati, serta Tenaga Ahli Bidang Kehumasan Muhammad Fariza Y Irawady beserta jajaran.

Haikal menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga pendamping bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban halal. “Ntar hari Senen kita datang ke sini lagi, kami ajari bagaimana caranya mendapat sertifikat halalnya. Nanti kalau udah jadi ditempel di sini ya,” ujarnya kepada para pedagang.

Dia menambahkan pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi, sehingga kepatuhan terhadap jaminan produk halal menjadi krusial untuk melindungi konsumen.

“Kami berharap Pasar Kramat Jati bisa menjadi pasar yang tertib halal. Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” katanya.