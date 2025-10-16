Tinjau Layanan CKG di SDN 32 Ternate, Wapres Gibran Tekankan Penerapan Pola Hidup Sehat

jpnn.com, TERNATE - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SD Negeri 32 Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/10/2025).

Sebagaimana keterangan yang diterima, Kamis, pada kesempatan tersebut Wapres menekankan pentingnya peran sekolah sebagai ruang belajar yang menyeluruh, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membiasakan pola hidup sehat dan membentuk karakter peserta didik.

Gibran menilai kolaborasi antara guru, tenaga medis, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam membangun generasi muda yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

Sejalan dengan arahan Wapres, Ketua Tim Pelaksana CKG Puskesmas Kalumata Hasbullah menjelaskan bahwa setiap hasil pemeriksaan kesehatan siswa akan dimasukkan ke dalam aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan.

Dengan sistem ini, orang tua dapat memantau kondisi kesehatan anak secara langsung.

"Jadi langsung di aplikasi Satu Sehat Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Secara otomatis dia akan terkirim rapor kesehatannya ke nomor yang diinputkan," kata Hasbullah.

"Orang tua juga ikut berperan serta," imbuhnya.

Sementara itu, suasana semangat dan antusiasme tampak di antara para siswa yang menunggu giliran pemeriksaan.