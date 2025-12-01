Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitas di Lokasi

Senin, 01 Desember 2025 – 13:54 WIB
Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitas di Lokasi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Senin (1/12). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan kondisi di lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sangat sulit.

Hal itu dikatakan Prabowo saat meninjau Bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Banyak jalur masih terputus, tetapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” ucap Prabowo dikutip dari rilis resmi, Senin (1/12).

Baca Juga:

Prabowo memastikan bahwa nantinya kapal besar untuk mengangkut bantuan bakal diakses dari Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

“Kemudian, hercules terus kami kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata dia.

Prabowo pun mengapresiasi semua pihak yang terlibat membantu di lapangan termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:

“Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” tuturnya.

“Kami atasi ya, negara kita kuat, sekarang mampu untuk mengatasi,” sambung Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kondisi di lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sangat sulit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Presiden Prabowo  Banjir Bandang  banjir sumatra 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp