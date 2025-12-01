Tinjau Lokasi Banjir Bandang, Prabowo Ungkap Kesulitas di Lokasi

Senin, 01 Desember 2025 – 13:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan kondisi di lokasi banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sangat sulit.

Hal itu dikatakan Prabowo saat meninjau Bencana Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Banyak jalur masih terputus, tetapi kami segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” ucap Prabowo dikutip dari rilis resmi, Senin (1/12).

Prabowo memastikan bahwa nantinya kapal besar untuk mengangkut bantuan bakal diakses dari Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara.

“Kemudian, hercules terus kami kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata dia.

Prabowo pun mengapresiasi semua pihak yang terlibat membantu di lapangan termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah.

“Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” tuturnya.

“Kami atasi ya, negara kita kuat, sekarang mampu untuk mengatasi,” sambung Prabowo.