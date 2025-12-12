Close Banner Apps JPNN.com
Tinjau Lokasi Bencana di Tapteng, Kepala Baguna PDIP DKI Bangun Dapur Umum

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:00 WIB
Tinjau Lokasi Bencana di Tapteng, Kepala Baguna PDIP DKI Bangun Dapur Umum - JPNN.COM
Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth saat meninjau kondisi pascabencana longsor dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Foto: dokumentasi Tim Kenneth

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meninjau kondisi pascabencana longsor dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara.

Dalam kunjungannya, Kenneth menemukan fasilitas dapur umum di lokasi terdampak masih sangat minim.

"Dari pemantauan langsung di lapangan, situasinya masih sangat memprihatinkan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, akses jalan terputus, dan kebutuhan dasar belum terpenuhi optimal," ungkap Kenneth di Desa Simarpinggan, Tapanuli Tengah pada Kamis (11/12).

Melihat kondisi tersebut, Kenneth memutuskan mendirikan posko dapur umum di titik terdampak yang dinilai paling membutuhkan.

Posko itu berlokasi di SD Simarpinggan, Desa Simarpinggan, Kecamatan Kolang, wilayah yang menurutnya masih cukup terisolasi pascabencana.

"Desa ini sulit dijangkau. Karena itu, kami menetapkan lokasi posko di sini agar dapur umum dapat melayani dua desa yang terdampak," jelasnya.

Selama peninjauan, Anggota DPRD DKI itu juga berdialog dengan para korban, salah satu keluhan utama warga adalah kurangnya dapur umum.

Menindaklanjuti masukan tersebut, dia mengerahkan tim Baguna PDI Perjuangan DKI Jakarta untuk segera membuka dapur umum yang menyediakan makanan siap saji, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam.

Kepala Baguna PDIP Hardiyanto Kenneth mendirikan posko dapur umum di titik terdampak yang dinilai paling membutuhkan saat meninjau lokasi bencana di Tapteng

