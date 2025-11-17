Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari

Senin, 17 November 2025 – 19:42 WIB
Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunjungi warga terdampak bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025.

Gubernur Luthfi dalam kunjungannya memberikan semangat kepada ratusan warga pengungsi setelah rumah mereka terdampak longsor besar pada Minggu siang.

Luthfi memastikan hunian baru akan siap dalam tiga hari.

Baca Juga:

Longsor dengan diameter sekitar 100 meter itu merusak puluhan rumah.

Tak pelak, memaksa lebih dari 800 warga dievakuasi ke titik pengungsian.

Gubernur Luthfi memastikan seluruh warga Situkung dalam keadaan aman di pengungsian.

Baca Juga:

Dalam tiga hari ke depan, relokasi ke hunian sementara akan mulai dilakukan.

“Hunian sementara sudah kita siapkan. Setelah itu baru hunian tetap, karena satu dusun terdampak. Ini bukan sekadar tempat tinggal—kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan warga harus dipikirkan bersama,” ucap Luthfi.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan hunian sementara bagi warga terdampak longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Pandanarum siap dalam tiga hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  hunian sementara  Longsor Situkung 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp