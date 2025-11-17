Tinjau Longsor Situkung Banjarnegara, Gubernur Ahmad Luthfi: Hunian Sementara Siap Dalam 3 Hari

Senin, 17 November 2025 – 19:42 WIB

jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Senin 17 November 2025.

Gubernur Luthfi dalam kunjungannya memberikan semangat kepada ratusan warga pengungsi setelah rumah mereka terdampak longsor besar pada Minggu siang.

Luthfi memastikan hunian baru akan siap dalam tiga hari.

Longsor dengan diameter sekitar 100 meter itu merusak puluhan rumah.

Tak pelak, memaksa lebih dari 800 warga dievakuasi ke titik pengungsian.

Gubernur Luthfi memastikan seluruh warga Situkung dalam keadaan aman di pengungsian.

Dalam tiga hari ke depan, relokasi ke hunian sementara akan mulai dilakukan.

“Hunian sementara sudah kita siapkan. Setelah itu baru hunian tetap, karena satu dusun terdampak. Ini bukan sekadar tempat tinggal—kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan warga harus dipikirkan bersama,” ucap Luthfi.