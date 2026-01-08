Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Tinjau MBG, Kapolda Riau Disambut Ceria Siswa dan Ucapan Terima Kasih untuk Presiden Prabowo

Kamis, 08 Januari 2026 – 11:30 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat meninjau program MBG di MIN I, Kamis 8 Januari 2025. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melakukan peninjauan langsung sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Pekanbaru.

Kehadiran jenderal bintang dua ini tidak hanya untuk memastikan aspek gizi dan logistik, tetapi juga menjadi momen interaksi hangat bersama para siswa.

Dalam kunjungannya, Irjen Herry membagikan langsung MBG kepada siswa di sekolah itu.

Ia juga terlihat membaur dengan siswa-siswi yang tengah menikmati menu makan siang mereka yang terdiri dari nasi, ayam, sayur-mayur, tahu, dan buah semangka. Kapolda tampak sesekali berbincang santai untuk mendengar langsung kesan para pelajar mengenai program unggulan pemerintah ini.

Salah satu momen menarik terjadi saat kapolda Riau menghampiri seorang siswi bernama Alifa.

Dengan penuh percaya diri, Alifa menceritakan cita-citanya menjadi seorang guru.

Namun, suasana menjadi cair dan penuh tawa saat Kapolda dengan nada bercanda menanyakan apakah Alifa tidak ingin menjadi polisi wanita (Polwan) atau bahkan menjadi bagian dari Bhayangkari di masa depan.

"Kalau sudah besar mau jadi apa?" tanya Kapolda.

Saat ditanya siapa yang memberikan makanan tersebut, para siswa secara serentak menyebutkan nama Presiden RI, Prabowo Subianto.

TAGS   MBG  program MBG  Kapolda Riau  Irjen Herry Heryawan  Prabowo Subianto 
