Tinjau Pameran Mata Hati Soekarno, Megawati Bernostalgia Lihat Lukisan Agus Noor

Minggu, 07 Juni 2026 – 00:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendatangi lokasi pameran seni rupa bertajuk Mata Hati Soekarno di Le Gareca Space, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (6/6).

Megawati kemudian tampak tersenyum ketika melihat lukisan bersejarah berjudul "Ku Antar ke Seberang" karya perupa Agus Noor.

Lukisan tersebut menangkap momen masa kecil Megawati saat masih berusia tiga, duduk di boncengan sepeda yang tengah dikayuh oleh sang ayah, yakni Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

Mata Megawati tampak berkaca-kaca memandangi representasi visual kebersamaannya dengan Bung Karno.

Adapun, Megawati didampingi Permaisuri Karaton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas hingga pemrakarsa pameran Butet Kartaredjasa ketika datang ke lokasi pameran.

Butet yang mendampingi Megawati langsung memanggil sang seniman Agus Noor untuk maju dan menemui Megawati.

Megawati lantas mengajak Agus Noor berbincang sejenak, lalu bertanya soal ide lukisan dibuat.

"Ide lukisan itu, Bung Karno oleh sejarah disebut yang mengantar Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Apakah hari ini hanya sampai gerbang saja, bagaimana membawa ke seberang setelah kemerdekan," kata Agus Noor.